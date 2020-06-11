Выпускникам 9 и 11 классов вручат аттестаты без сдачи итоговых экзаменов

Выпускников, которые решат поступать в средние учебные заведения, примут по среднему баллу из аттестата. Те же, кто хотят поступить в вузы, должны сдать ЕГЭ – это около 736 тысяч российских школьников. Учителя будут готовить детей для сдачи экзамена дистанционно.

29 и 30 июня пройдут пробные экзамены с целью технической проверки – там не будет учеников. Основные экзамены начнутся уже 3 июля. 24 и 25 июля ЕГЭ будут сдавать те, у кого два экзамена выпали на один день. Эти даты будут резервными. Выпускникам, которые не смогут прийти на экзамен в июле, дадут возможность сдать их в августе.