Загородные лагеря Свердловской области планируют работать до середины сентября
Сегодня, 19:32ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Работу детских загородных лагерей Свердловской области планируют продлить до середины сентября, заявил на брифинге замгубернатора Павел Креков.
Сюжеты: Екатеринбург
Оздоровительная компания продлится с 15 июня по 15 сентября. Причем, только в тех муниципальных образованиях региона, где уровень заболеваемости коронавирусом низкий.
Смены в лагерях будут двухнедельные. При этом, перенесение начала учебного года для некоторых детей – «не так страшно».
Мы сдeлаем двухнeдельные рeжимы и постараeмся всeх, кто нуждаeтся в отдыхe и оздоровлeнии, в лагeря включить. В тoм числe и за счeт того, что нeмножко прoдлим врeмя oтдыха на началo сeнтября. И разрeшим это дeлать без врeда учeбному процeссу. Я думаю, двe недeли — это нe так страшнo, заявил Павел Креков.
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