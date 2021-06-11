63 года на троих для убийц Ксении Каторгиной запросила прокуратура в Екатеринбурге

63 года на троих для убийц Ксении Каторгиной запросила прокуратура в Екатеринбурге
63 года на троих для убийц Ксении Каторгиной запросила прокуратура в Екатеринбурге
Сегодня, 14:45ОбществоФото: 1mediainvest.ru
В ходе прений в Свердловском областном суде по делу об убийстве екатеринбурженки Ксении Каторгиной прокурор запросил для обвиняемых 63 года лишения свободы на троих. При этом двум подозреваемым грозит пожизненный срок.

На прениях по делу об убийстве 27-летней екатеринбурженки Ксении Каторгиной, которая была убита в октябре 2019 года, были оглашены ранее не изученные материалы уголовного дела и показания обвиняемых. Заседание проходило в Свердловском областном суде

Прокурор запросил для Екатерины Меньшиковой, которая нанесли жертве несколько ножевых ранений, 19 лет в колонии общего режима. 22 года лишения свободы — Михаилу Федоровичу и столько же — Марату Ахметвалиеву 22 года, из них первые 5 лет в тюрьме, а оставшиеся в колонии строгого режима.

Напомним, 30 миолионов потребовала с обвиняемых мама убитой Ксении Каторгиной. Данное решение было принято родственницей из-за отсутствия каких-либо попыток обвиняемых сгладить свою вину.

Сюжеты:
Екатеринбург
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