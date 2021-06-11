63 года на троих для убийц Ксении Каторгиной запросила прокуратура в Екатеринбурге

На прениях по делу об убийстве 27-летней екатеринбурженки Ксении Каторгиной, которая была убита в октябре 2019 года, были оглашены ранее не изученные материалы уголовного дела и показания обвиняемых. Заседание проходило в Свердловском областном суде
Прокурор запросил для Екатерины Меньшиковой, которая нанесли жертве несколько ножевых ранений, 19 лет в колонии общего режима. 22 года лишения свободы — Михаилу Федоровичу и столько же — Марату Ахметвалиеву 22 года, из них первые 5 лет в тюрьме, а оставшиеся в колонии строгого режима.
Напомним, 30 миолионов потребовала с обвиняемых мама убитой Ксении Каторгиной. Данное решение было принято родственницей из-за отсутствия каких-либо попыток обвиняемых сгладить свою вину.