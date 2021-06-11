Дегтярев добился выделения 2,23 млрд рублей на снос ветхого жилья в Хабкрае

Заявка Хабаровского края на предоставление 2,23 млрд руб., на которые планируют снести и расселить аварийные бараки по всему региону, одобрена федеральным Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщает prokhab.ru, в течение ближайших двух лет на эти деньги власти Хабаровского края предоставят благоустроенные квартиры 2218 людям, вынужденным сейчас жить в бараках. Так, будут снесены и расселены дома, признанные аварийными до 1 января 2017 г. и являющиеся частью программы ликвидации аварийного жилья на 2022-2023 гг. При этом на выделенные деньги одновременно построят и новые многоквартирные дома для людей, проживающих в бараках, и купят для них квартиры на вторичном рынке. За год лимиты не будут ограничены, а потому реализации данной программы ничто не угрожает. Помимо этого, со своей стороны, правительство Хабаровского края выделило на решение этих задач из регионального бюджета еще 952,35 млн руб., помимо 2,23 млрд руб. из федерального центра. По заявлению Михаила Дегтярева, благодаря выделенным средствам в течение ближайших двух лет удастся переселить из ветхого жилья в комфортные квартиры 2218 человек. Сейчас условия их жизни ужасные. Люди живут в разных населенных пунктах Хабаровского края. Так, 1097 человек из них живут в Хабаровске, 282 - в Комсомольске-на-Амуре, 237 - в Советской Гавани, 192 - в Бикине, 132 - в поселке Токи Ванинского района, 120 - в поселке Уктур Комсомольского района, 51 - в поселке Литовко Амурского района, 93 - в поселке Майском Советско-Гаванского района и 14 - в селе Константиновка Николаевского района. Расселение аварийного жилья - одна из основных проблем Хабаровского края, за решение которой взялся глава региона сразу после того, как был назначен на эту должность. И за короткое время он существенно продвинулся в ее решении. При этом для достижения цели Дегтярев сотрудничал не только с федеральным центром, чтобы "выбить" максимальное финансирование для решения проблемы ветхого жилья, но и с местными властями во всех городах и районах края, чтобы те создали соответствующие программы для своих населенных пунктов. Надо отметить, что за полгода глава края смог сделать то, что не удалось за последние 30 лет ни одному из его предшественников на должности главы региона. Десятилетиями аварийное жилье было болевой точкой Хабаровского края. Однако в ближайшем будущем эту проблему должны окончательно решить.

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