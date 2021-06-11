Эксперты сообщили о росте цен на недвижимость в Нижнем Новгороде

По мнению экспертов, несмотря на продление действия программы льготной ипотеки до 1 июля будущего года, в Нижнем Новгороде начнут расти цены на жилье.

Заявление о продлении программы льготной ипотеки было сделано в ходе Петербургского международного экономического форума Владимиром Путиным. Но несмотря на это, эксперты полагают, что в июле неизбежен рост ставок по большинству действующих сегодня ипотечных программ. Уже известно о росте минимальной ставки до семи процентов. А максимальная сумма такого кредита для всех регионов станет одинаковой, до трех миллионов рублей, сообщает newsnn.ru. В то же время эксперты не исключают такого варианта развития событий, что цены на жилье пойдут в рост уже через три недели. А до начала июля еще можно взять ипотеку по таким вариантам: с господдержкой под 5,55 процента на весь срок кредита, семейную ипотеку под 3,99 процента также на весь срок займа. Поэтому эксперты дают совет озаботиться покупкой жилья сейчас, пока не выросли ставки. Но банками не всегда одобряется ипотечный кредит по льготным программам, идет тщательная проверка документов. И еще немаловажным является необходимость накопить первоначальный взнос для оформления льготной ипотеки, который чаще всего составляет 15 процентов от полной стоимости кредита. Часть покупателей может оказаться в роли пострадавших из-за грядущих нововведений. Речь идет о тех покупателях, кто продает свою недвижимость и не готов ждать. Либо о тех, кому понадобится больше времени, чтобы сформировать первоначальный взнос. Или у кого денежные средства размещены на вкладе со сроком окончания в ближайшие два-три месяца. Поэтому группа компаний "Каркас Монолит" предлагает программу, предусматривающую беспроцентную рассрочку на первоначальный взнос в Нижегородской области. Она идеально подходит тем, кому по каким-либо причинам не удается набрать полную стоимость. Они могут просто платить частями. Но действие этой программы рассчитано лишь до 30 июня 2021 года, если покупается квартира в ЖК "КМ Анкудиновский парк". После ее продление не предусмотрено. По мнению экспертов, нововведения приведут к повышению цен на новое жилье на 5-10 процентов начиная уже с 1 июля. И дают рекомендацию не тянуть с покупкой жилья и приобрести его уже в ближайшее время.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter