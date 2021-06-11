Еще по четырем статьям предъявлено обвинение экс-вице-мэру Екатеринбурга Контееву

Еще по четырем статьям предъявлено обвинение экс-вице-мэру Екатеринбурга Контееву
Еще по четырем статьям предъявлено обвинение экс-вице-мэру Екатеринбурга Контееву
Сегодня, 17:44ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Осужденному на 18 лет, бывшему вице-мэру Екатеринбурга Виктору Контееву предъявлено обвинение еще по четырем статьям уголовного кодекса.

На 15 июня назначено судебное заседание об избрании меры пресечения бывшему вице-мэру Екатеринбурга Виктору Контееву, сообщает Znak. Дополнительно будут рассматриваться эпизоды дела по части 3 статьи 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», статье 159 УК РФ «Мошенничество», статье 174 УК РФ «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» и статье 163 УК РФ «Вымогательство».

Расследование дела возобновлено, чтобы «не дать Контееву освободиться по УДО и добиться его смерти в тюрьме», считает адвокат Контеева Сергей Колосовский.

То есть фактически на ваших глазах совершается подготовка убийства пожилого и достаточно заслуженного человека, объективно много сделавшего для города,говорит адвокат.

Летом 2014 года Курганский областной суд назначил бывшему замглавы администрации Екатеринбурга Виктору Контееву 18 лет колонии строгого режима. В уголовном деле есть эпизод о нападении на предпринимателя Краснова в 2009 году. За все годы, которые Контеев находится в колонии, его несколько раз привозили в Екатеринбург на допросы по этому поводу.

Мера пресечения избирается, чтобы обвиняемый не сбежал, не давил на свидетелей, не вступил в сговор. Контеев находится в колонии, где у него доступа к свидетелям нет. В СИЗО же он может случайно столкнуться со свидетелями. Это может быть использовано как элемент провокации,считает Колосовский.

Напомним, в хищении 1,5 млрд рублей обвиняется экс-министр госимущества Свердловской области Алексей Пьянков. Ему предъявлено обвинение по 15 эпизодам. Следственный комитет ходатайствует об аресте Алексея Пьянкова и его предполагаемых подельников.

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