Фестиваль театров малых городов России пройдет в Нижнем Тагиле

Во время финала фестиваля критик Олег Лоевский заявил, что в 2022 году фестиваль театров малых городов России пройдет на сцене нижнетагильского театра драмы. Он отметил, что одной из причин такого выбора стал тот факт, что Нижний Тагил будет праздновать 300-летний юбилей города.