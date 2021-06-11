Фестиваль театров малых городов России пройдет в Нижнем Тагиле

По итогам ежегодного фестиваля театров малых городов России, который проходил в Набережных Челнах, специальный приз достался драматическому театру Нижнего Тагила за спектакль «Головлевы. Маменька». Он был отмечен в министерством культуры Республики Татарстан «За современное прочтение русской классики».
Во время финала фестиваля критик Олег Лоевский заявил, что в 2022 году фестиваль театров малых городов России пройдет на сцене нижнетагильского театра драмы. Он отметил, что одной из причин такого выбора стал тот факт, что Нижний Тагил будет праздновать 300-летний юбилей города.
Это не областной центр, это важно, и с очень хорошей инфраструктурой. Есть гостиницы, площадки, можем сделать хорошую экскурсионную программу. Можем сделать хорошую кинопрограмму, связанную со Свердловской областью и кинематографистами, рассказал Лоевский телеканалу «Телекон».
Напомним, в конце мая Нижнетагильский драматический театр получил несколько наград фестиваля «Браво!». Также диплом получила артистка Нижнетагильского театра кукол Светлана Калашникова.