Фестиваль театров малых городов России пройдет в Нижнем Тагиле

Фестиваль театров малых городов России пройдет в Нижнем Тагиле
Фестиваль театров малых городов России пройдет в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:23ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Площадкой для проведения XIX Фестиваля театров малых городов России в 2022 году был выбран Нижний Тагил. Организатором мероприятия выступает Театр наций под руководством Евгения Миронова.

По итогам ежегодного фестиваля театров малых городов России, который проходил в Набережных Челнах, специальный приз достался драматическому театру Нижнего Тагила за спектакль «Головлевы. Маменька». Он был отмечен в министерством культуры Республики Татарстан «За современное прочтение русской классики».

Во время финала фестиваля критик Олег Лоевский заявил, что в 2022 году фестиваль театров малых городов России пройдет на сцене нижнетагильского театра драмы. Он отметил, что одной из причин такого выбора стал тот факт, что Нижний Тагил будет праздновать 300-летний юбилей города.

Это не областной центр, это важно, и с очень хорошей инфраструктурой. Есть гостиницы, площадки, можем сделать хорошую экскурсионную программу. Можем сделать хорошую кинопрограмму, связанную со Свердловской областью и кинематографистами, рассказал Лоевский телеканалу «Телекон».

Напомним, в конце мая Нижнетагильский драматический театр получил несколько наград фестиваля «Браво!». Также диплом получила артистка Нижнетагильского театра кукол Светлана Калашникова.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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