Куйвашев поручил разобраться с рабочими-рыбаками на Макаровском мосту в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручение Минтрансу региона и администрации Екатеринбурга решить вопрос со строителями, которые рыбачили на Макровском мосту в Екатеринбурге.

Фотография, на которой рабочие ловят рыбу с моста, накануне распространил ряд СМИ. Уму непостижимо. Люди простаивают в пробках, ломают привычный график, терпеливо ждут конца ремонтов. И тут — такое!написал Евгений Куйвашев на своей личной станице в Instagram. Он отметил, что если фото является реальным, подрядчику необходимо «сделать внушение». Напомним, в Нижнем Тагиле строительство моста через Нижнетагильский пруд идет с опережением графика. Ход работ находится под контролем главы города Владислава Пинаева и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Строительство моста через Нижнетагильский пруд идет с опережением графика

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