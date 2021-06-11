Не снесут: незаконное здание в Екатеринбурге станет медпунктом

В Екатеринбурге мэрия решила отказаться сносить здание, которое незаконно построили три года назад над будущей станцией метро «Бажовская». Чиновники рассматривают возможность использования здания под медицинское учреждение.

В Екатеринбурге рассматривают судьбу незаконно построенного здания в 2019 году. Здание было построено над будущей станцией метро без согласования с мэрией города и планировалось использоваться как офисное. На этом месте мэрия планировала обустроить парковку, пишет Е1. 11 июня через суд здание признано бесхозным самостроем. Земля под незаконной постройкой возвращена городу. По действующему законодательству здание подлежит сносу. Чиновники рассматривают возможность использовать здание под иные цели, если это юридически будет возможно. Для принятия решения о дальнейшем использовании самостроя, необходимо произвести экспертную оценку. С этой целью мэрия обратится к специалистам. Действительно ли конструкция в нормативном состоянии, ведь здание простояло три года и не эксплуатировалось. Нужно понять, готово ли оно к дальнейшей эксплуатации. Если в совокупности эти факторы будут, почему нет? Мы занимаемся этим вопросом. Мы рассмотрим размещение в самострое медпункта,прокомментировал ситуацию замглавы Екатеринбурга по строительству Рустам Галямов.

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