Отмены выплат и новая кадровая политика: жизнь после COVID-19 в ЦГБ № 1 в Тагиле

В мае коллектив городской больницы № 1 отправил обращение в приемную Президента России, а также в ОНФ, прокуратуру Дзержинского района, главе города и председателю городской думы. Коллектив не обратился к руководству больницы, а среди адресатов не оказалось регионального Минздрава, которому подведомственно учреждение.
Работники медучреждения пожаловались, что у них снизились заработные платы. С апреля 2020 года ГБ № 1 являлась перепрофилированным учреждением, персонал которого стал получать соответствующие надбавки к зарплате за работу с «ковидными» пациентами.
Целевые показатели заработной платы, новым руководством не выдерживаются, зарплата стала меньше, чем до пандемии, пишут медики в обращении к Владимиру Путину.
Главный врач больницы Александр Павловских пояснил, что снижения заработной платы сотрудников медучреждения не происходило, порядок расчета заработной платы вернулся на прежний уровень — каким он был до выплат за работу в условиях пандемии в соответствие с Положением об оплате труда работников ГБ1, утвержденным в 2016 году. С начала 2021 года стационар возвращается к оказанию плановой медицинской помощи населению в прежних объемах: число коек в отделениях почти вышло на доковидный уровень, возобновилось оказание бесплатных и платных медицинских услуг.
Целевые показатели заработной платы по категориям персонала устанавливаются на год, и учитывая то, что январь–февраль мы были еще ковидным госпиталем, то, конечно, зарплата была больше. В марте–апреле мы поэтапно возвращались на оказание специализированной помощи и в связи частичной загрузкой отделений стимулирующие выплаты начислялись в меньшем объеме. Гарантированная часть заработной платы всегда начисляется полностью и в соответствии с законодательством. В учреждении продолжают выполняться плановые показатели по заработной плате, актуальным вопросом на сегодняшний день является пересмотр порядка начисления стимулирующих выплат,заявил Александр Павловских.
Представители учреждения отметили, что подписали жалобу именно работники стационара, то есть кто получал «ковидные» выплаты в полном объеме. По данным главврача, с участковой службой уже идет обсуждение новой системы оплаты труда. У них появится персональный повышающий коэффициент, будут установлены критерии их деятельности, учитываемые при начислении стимулирующей выплаты.
Также, в отправленном письме медицинский персонал ГБ № 1 заявил о нехватке сотрудников в организации. В частности подписанты утверждают, что средний персонал выполняет работу, не соответствующую занимаемой должности. Однако медики не указали, о какой работе идет речь.
По словам главного врача больницы, сотрудники возрастной категории 65+ находились на самоизоляции и как только ограничения для них были сняты, они вышли на работу и часть из них написала заявления на увольнение, потому что узнали, что можно, прервав работу на 2-3 месяца, получить перерасчет пенсии. Ситуация оказалась актуальна и для других медучреждений города.
Чтобы уточнить, когда произошла подобная ситуация, редакция на условиях анонимности пообщалась с одной из сотрудниц, чьей фамилией среди прочих подписано обращение. Оказалось, что работница данный документ не подписывала, а на момент составления послания она находилась в отпуске.
Один из специалистов ГБ № 1 рассказал редакции TagilCity.ru, что проблема с кадрами, в том числе связана с отсутствием инициативы у сотрудников. По словам сотрудника, брать дежурства, которые дополнительно оплачиваются, некоторые сотрудники не хотят, потому что работа в больнице — одна из сложнейших в плане оказания объема экстренной помощи: на базе учреждения развернута нейрохирургия и нейротравма и всех «непонятных» и тяжелых пациентов везут в ГБ1.
С кадрами реальная проблема и эта проблема системная, не только больницы, а более глобальная и на другом уровне. Не идет молодежь, уезжают из Тагила. И персонал недоволен, с чисто человеческой позиции их понять можно, но понаписали они ерунду, больше воды налили. Президент-то жилетка что-ли? сообщила медработница из ЦГБ № 1 в беседе с TagilCity.ru.
Во время коронавируса в медицинских учреждениях Нижнего Тагила работало большое количество врачей из других больниц Свердловской области, которые устраивались конкретно в ГБ № 1 с целью оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией и получением соответствующих «ковидных» доплат. На сегодняшний день большинство таких сотрудников уволилось в связи с возвратом больницы на плановое оказание медпомощи. Также, часть сотрудников старше 65 лет, уволилась из больницы во время пандемии.
Главный врач ГБ № 1 Александр Павловских считает, что проблема с нехваткой сотрудников является актуальной по всей стране, но это не является причиной для написания жалобы, а стимулом для совместной работы коллектива учреждения по поиску и привлечению кадров.
Проблема отсутствия кадров нас не должна останавливать. Мы в любом случае должны развиваться и ставим для себя задачи и по развитию учреждения и поиску персонала. Но ведь это задачи не только лично главного врача, это задача всей команды организаторов. Главврач, заместители, руководители отделений — это все организаторы здравоохранения, и в их задачу входит в том числе и поиск кадров, и их расстановка, обучение, взаимодействие на профессиональном уровне, считает Павловских.
Редакция TagilCity.ru продолжит следить за ситуацией в городской больнице № 1.