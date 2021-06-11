Отмены выплат и новая кадровая политика: жизнь после COVID-19 в ЦГБ № 1 в Тагиле

Целевые показатели заработной платы по категориям персонала устанавливаются на год, и учитывая то, что январь–февраль мы были еще ковидным госпиталем, то, конечно, зарплата была больше. В марте–апреле мы поэтапно возвращались на оказание специализированной помощи и в связи частичной загрузкой отделений стимулирующие выплаты начислялись в меньшем объеме. Гарантированная часть заработной платы всегда начисляется полностью и в соответствии с законодательством. В учреждении продолжают выполняться плановые показатели по заработной плате, актуальным вопросом на сегодняшний день является пересмотр порядка начисления стимулирующих выплат,заявил Александр Павловских.