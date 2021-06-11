Предложить территории для благоустройства в 2022 году могут тагильчане

Заявки для участия в федеральной программе «Формирование современной городской среды» готовит управление городским хозяйством администрации Нижнего Тагила.Высказать свои предложения жители по территориям, которые, по их мнению, должны пройти рейтинговое голосование, могут до 21 июня.