Раньше срока начался ремонт скейт-площадки на площади Славы в Нижнем Тагиле

Раньше срока начался ремонт скейт-площадки на площади Славы в Нижнем Тагиле
Раньше срока начался ремонт скейт-площадки на площади Славы в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:10ОбществоФото: Центр управления регона
На две недели раньше началась реконструкция скейт-площадки на площади Славы в Нижнем Тагиле.

В соцсетях тагильчане сообщали, что площадка пришла в негодность, покрытие стало ненадежным, а горки опасными.

Выяснилось, что ремонт скейт-оборудования администрация Дзержинского района и компания «ЭнергоТехСервис» запланировали на 25 июня, сообщает Центр управления регионом Свердловской области.

ЦУР отреагировал на сообщения, и реконструкция началась уже 8 июня. Планируется заменить 80% поверхностей из армированной фанеры, боковые покрытия, а также провести обшивку коробов.

Напомним, летом 2020 года прокуратура выявила многочисленные нарушения в конструкции скейт-площадки на площади Славы в Нижнем Тагиле. Единственной заявившейся на тендер по ремонту компанией стало ООО «Энерготехсервис». Цена реконструкции составит 930 тысяч рублей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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