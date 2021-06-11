Раньше срока начался ремонт скейт-площадки на площади Славы в Нижнем Тагиле

На две недели раньше началась реконструкция скейт-площадки на площади Славы в Нижнем Тагиле.

В соцсетях тагильчане сообщали, что площадка пришла в негодность, покрытие стало ненадежным, а горки опасными. Выяснилось, что ремонт скейт-оборудования администрация Дзержинского района и компания «ЭнергоТехСервис» запланировали на 25 июня, сообщает Центр управления регионом Свердловской области. ЦУР отреагировал на сообщения, и реконструкция началась уже 8 июня. Планируется заменить 80% поверхностей из армированной фанеры, боковые покрытия, а также провести обшивку коробов. Напомним, летом 2020 года прокуратура выявила многочисленные нарушения в конструкции скейт-площадки на площади Славы в Нижнем Тагиле. Единственной заявившейся на тендер по ремонту компанией стало ООО «Энерготехсервис». Цена реконструкции составит 930 тысяч рублей. Скейт-площадку на площади Славы за 930 тысяч отремонтирует тагильская компания

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