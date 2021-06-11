Слушание дела водителя к главврачу тагильской «скорой» по аутсорсингу пройдет 29 июня

Напомним, после перевода тагильской скорой помощи на аутсорсинг стоимость машино-часа возросла в два раза. Контракт с ООО «РТ-Социальная сфера» был заключен в феврале 2021 года. До этого машино-час стоил 445 рублей, а после его стоимость увеличилась на 80%, до 792 рублей. Кроме того, к 2023 году эта стоимость составит 905 рублей.