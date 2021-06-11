Слушание дела водителя к главврачу тагильской «скорой» по аутсорсингу пройдет 29 июня

Исковое заявление было принято 5 апреля. Бывший водитель Михаил Смольников и юрист из Краснодара Сергей Гайдай намерены добиться того, чтобы действия главврача скорой помощи Нижнего Тагила о переводе на аутсорсинг признали незаконными.
Мужчины не согласны с организацией мероприятий по сокращению штата и ликвидацией структурного подразделения скорой помощи. Истцы указали, что при подписании этого приказа был нарушен п. 7.8 Правил организации деятельности выездной бригады скорой помощи. Активисты считают, что действия Безбородова противоречат Конституции РФ, при этом создается угроза нарушения прав тагильчан на квалифицированную скорую медицинскую помощь.
Будет удивительно, если с теми доказательствами, которые подготовлены для суда, нам ответят очередной «отмазкой», рассказал редакции TagilCity.ru член профсоюза медработников «Действие» Михаил Смольников.
Напомним, после перевода тагильской скорой помощи на аутсорсинг стоимость машино-часа возросла в два раза. Контракт с ООО «РТ-Социальная сфера» был заключен в феврале 2021 года. До этого машино-час стоил 445 рублей, а после его стоимость увеличилась на 80%, до 792 рублей. Кроме того, к 2023 году эта стоимость составит 905 рублей.