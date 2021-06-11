Свыше 20 тагильских семей получили выплаты на улучшение жилищных условий

Надеюсь, ваши семьи будут жить в тепле и достатке. Примите наши поздравления — от главы города, от коллег и от меня лично. Благодаря губернатору Свердловской области и мэру Нижнего Тагила, муниципалитет продолжает финансирование программы поддержки молодых семей. Пока нам удается решать эту задачу, отметил Горячкин.