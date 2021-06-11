Свыше 20 тагильских семей получили выплаты на улучшение жилищных условий

Свыше 20 тагильских семей получили выплаты на улучшение жилищных условий
Свыше 20 тагильских семей получили выплаты на улучшение жилищных условий
Сегодня, 11:48ОбществоФото: pixabay.com
Социальные выплаты на улучшение жилищных условий получила 21 тагильская семья. Вручение свидетельств состоялось в городской администрации 11 июня.

21 молодая семья из Нижнего Тагила в пятницу 11 июня получила свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение собственного жилья, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. С этим событием будущих новоселов поздравил замглавы Вячеслав Горячкин.

Надеюсь, ваши семьи будут жить в тепле и достатке. Примите наши поздравления — от главы города, от коллег и от меня лично. Благодаря губернатору Свердловской области и мэру Нижнего Тагила, муниципалитет продолжает финансирование программы поддержки молодых семей. Пока нам удается решать эту задачу, отметил Горячкин.

В числе получателей сертификатов и социальных выплат на жилье оказались 8 многодетных семей.

Как отметили в мэрии, в рамках реализации госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» с 2007 года приобрести жилье смогли 596 семей Нижнего Тагила.

Еще 90 семей с 2016 года получили финансовую поддержку по региональной подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства».

Напомним, в 2020 году число тагильских семей, которые нуждаются в жилье, снизилось на 7% по сравнению с 2019 годом, следует из доклада главы города Владислава Пинаева.

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Нижний Тагил
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