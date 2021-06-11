Тусовки в гаражах и неспящая молодежь. Кто нарушает ночное спокойствие тагильчан?

Теплая летняя ночь. Мы открываем окно, чтобы легче спалось, но тут тишину разрывают громкие и не всегда трезвые голоса или музыка, от звуков которой трясутся стекла. С этой проблемой сталкиваются многие тагильчане. И решают ее по-разному.
Окна нашей спальни выходят во двор, где на качелях и лавочке рядом постоянно собирались любители ночных пьянок. Уходили они иногда только под утро. Перед нами вставал выбор — либо закрыть окно и спать в духоте, либо слушать их оры. Но в середине прошлого лета эти качели окончательно поломали и УК их просто убрала, как и лавочку. И проблема решилась сама собой,рассказала редакции тагильчанка, живущая во дворе на улице Зари.
Такое же «счастливое» решение проблемы ночного шума получилось и у жителей дома № 16 на улице Зари, чьи окна выходят на площадь Танкостроителей. Там на парковке почти каждый день собирались компании молодых людей на автомобилях, из которых на полную громкость играла музыка. Но в этом году на площади началась реконструкция.
Наконец-то мы вздохнем спокойно. Несмотря на то, что дом и парковку отделяет дорога, слышно было все — место открытое, да и ночью звуки дальше разносятся. Сейчас там все перекопано, да и парковки там, говорят, больше не будет. Видимо, кончились наши мучения,рассказал житель дома.
Однако далеко не все подобные истории заканчиваются обретением долгожданного спокойствия. Например, тагильчанка, живущая в доме на улице Валегинской, рассказала редакции о регулярных гаражных вечеринках, не дающих спать ее семье.
В одном из гаражей на Алтайке компания оборудовала себе место для тусовок. Из года в год они там устраивают пикники с шашлыками и алкоголем, врубают музыку на всю катушку. И это продолжается не два-три часа, а примерно часов с восьми вечера до глубокой ночи,сообщила девушка.
Логичнее всего в подобных случаях обращаться в полицию, что и делает большинство тагильчан. Как рассказали TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское», согласно областному закону «о тишине», ответственность за его нарушение наступает в будние дни с 23.00 до 8.00, в выходные — с 18.00 до 11.00. Нарушение влечет за собой административное наказание в виде штрафа: для граждан в размере от 500 рублей до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — от 1 до 5 тысячи рублей, для юридических лиц — от 3 тысяч до 7 тысяч рублей.
Но, по словам жителей города, вызов полиции чаще всего не влечет за собой никаких последствий, и проблема шума возвращается снова.
Мы несколько раз вызывали полицию. Максимум, что они сделали, это взяли с нас объяснение и проехались по гаражам. Но компания, как только видит полицейских, видимо, сразу прячется у себя в гараже. И все продолжается опять. Мы уже устали от этой безысходности,поделилась с TagilCity.ru жительница Алтайского микрорайона.
Подобные сообщения появляются и в тагильских группах в соцсетях под постами с жалобами на ночной шум.
Полиция приехала, постояла два-три минуты, они музыку выключили. Но как только полицейские уехали, врубили снова,пишет тагильчанин по имени Андрей.
А в некоторых случаях сотрудники правопорядка приезжают на вызов слишком поздно.
Мы вызвали полицию в час ночи. Под окнами орала пьяная компания. Но они приехали только через два часа, когда на лавочке уже никого не было,делится в соцсетях Марина.
Однако член Общественного совета при МВД Леонид Мартюшев с мнением тагильчан не согласен. По его словам, сотрудники полиции всегда реагируют на подобные вызовы:
Мне известно много случаев, когда полиция приезжает и действует очень профессионально, спокойно, твердо, но корректно. Самим входить в контакт с пьяными неадекватными людьми бесполезно, а иногда опасно.
Еще одним источником ночного шума становятся мотоциклисты, любящие разгонятся по пустым дорогам. За превышение установленных норм шума водители транспортных средств привлекаются по статье 8.23 КоАП РФ «Эксплуатация механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума», которая предусматривает предупреждение или штраф в размере 500 рублей. В 2020 году Госдума предлагала увеличить размер штрафа до 5 тысяч рублей, но изменения в закон так и не были введены.
Если с пьяными компаниями все понятно - они не отдают отчета своим действиям под влиянием алкоголя, то что же движет любителями громкой музыки по ночам? По мнению психолога Ольги Зайцевой, это один из способов самовыражения.
В основном это молодые люди, которым в силу возраста кажется, что мир вращается вокруг них. Они чувствуют себя свободными, не признают каких-либо рамок. Но это не значит, что они какие-то плохие или невоспитанные. Просто пока собственная свобода им дороже чужой, однако с возрастом это, скорее всего, пройдет, рассказала психолог TagilCity.ru.
Также специалист советует тагильчанам пробовать договориться с ними, объяснить ситуацию, что громкая музыка мешает отдыхать.
Главное делать это спокойно, с просьбой, без угроз. Ведь агрессия порождает агрессию. Я уверена, что так в большинстве случаев можно добиться взаимного понимания,считает Ольга Зайцева.
С психологом согласен и депутат Госдумы Алексей Балыбердин. По его мнению, большинство людей отнесутся к просьбе не шуметь с пониманием:
Есть люди достаточно понимающие, и среди молодежи тоже. Если хорошо попросить потише себя вести, далеко не каждый откажется и примет просьбу во внимание. Но если нет реакции на просьбу, то тогда стоит вызывать полицию,
Собираясь летом на лавочке или включая громкую музыку, не стоит забывать, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. И в любой момент ситуация может стать обратной. А взаимоуважение всегда поможет достичь компромисса в любой спорной ситуации.