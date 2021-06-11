Тусовки в гаражах и неспящая молодежь. Кто нарушает ночное спокойствие тагильчан?

Логичнее всего в подобных случаях обращаться в полицию, что и делает большинство тагильчан. Как рассказали TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское», согласно областному закону «о тишине», ответственность за его нарушение наступает в будние дни с 23.00 до 8.00, в выходные — с 18.00 до 11.00. Нарушение влечет за собой административное наказание в виде штрафа: для граждан в размере от 500 рублей до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — от 1 до 5 тысячи рублей, для юридических лиц — от 3 тысяч до 7 тысяч рублей.