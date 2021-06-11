В хищении 1,5 млрд рублей обвиняется экс-министр госимущества Свердловской области

Следователи по делу о хищении сообщают, что преступная группировка работала с 2012 по 2016 год. Кроме Пьянкова и его заместителей Богачева и Никандрова в группу вошли их подчиненные, два адвоката, родственники близкого друга министра и другие. К пяти имевшимся эпизодам по делу было добавлено еще десять преступлений. Среди которых злоупотребление служебными полномочиями, растрата госимущества в особо крупном размере.