В рейтинг свердловских районов по неуплате алиментов попал Нижний Тагил

Приставы по Свердловской области составили рейтинг, в каких районах больше всего должников по алиментам. Среди них оказался Нижний Тагил.

С начала 2021 года наибольшее количество исполнительных листов о взыскании алиментов поступило в районные отделения ССП Первоуральска и Новоуральска. Особенно много должников по алиментам в Каменск-Уральском и в Каменском районе. Там детям не выплатили алименты 1034 родителя. Второе и третье место антирейтинга было занято Кировским и Ленинским районами Екатеринбурга, где количество должников 927 и 895 человек, пишет «Уральский рабочий». Регионами, в которых наибольшее количество должников по неуплате алиментов, оказались Камышлов, Нижний Тагил, Байкалово и Ирбит. По словам пресс-службы ФССП по Свердловской области, в настоящий момент ежемесячно получают алименты более 17 тысяч несовершеннолетних свердловчан.

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