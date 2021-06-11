В США в июне заканчивается срок годности миллионов доз вакцины Johnson & Johnson

В США половина партии вакцины от коронавируса Johnson & Johnson общим размером около 21,4 миллиона доз, срок годности которых истекает в июне, скоро может оказаться на свалке.

Как сообщает «Мейстер», использовать вакцину внутри страны уже нет времени, как и отправить ее на экспорт. В результате, хотя многим странам крайне нужна вакцина, в США ее скоро утилизируют. Американские власти объясняют это приостановкой использования вакцины в апреле. Но рекомендованный тогда перерыв в использовании вакцины был длиной всего в 11 дней, а в идеальных условиях вакцина может храниться в течение года. И утверждалось, что для ее хранения не нужно таких строгих условий, как для Pfizer. По словам авторов канала, проблемы с экспортом вызваны сложностью самой процедуры вывоза вакцины, которую установили американские власти, чтобы максимально насытить ею свой рынок. Так что дело в не в отсутствии оперативности у людей, которые готовы принять вакцину на бесплатных условиях.

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