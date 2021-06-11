Водитель, механик и директор задержаны после смертельного ДТП с автобусом в Лесном

Водитель, механик и директор задержаны после смертельного ДТП с автобусом в Лесном
Водитель, механик и директор задержаны после смертельного ДТП с автобусом в Лесном
Сегодня, 12:43ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Три человека задержаны по уголовному делу после ДТП с семью погибшими в Лесном.

На сегодняшний день по уголовному делу задержаны водитель автобуса, механик по выпуску транспорта на линию и директор самого автопредприятия.

По факту ДТП были возбуждены три уголовных дела. Все они объединены в одно производство, сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

В этом жутком ДТП число погибших и пострадавших могло быть значительно больше, так как, по уточнённым данным, в салоне неуправляемого автобуса находилось 48 пассажиров, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Он пояснил, что кондуктор скомандовал пассажирам сгруппироваться и взяться за поручни, поэтому лишних жертв удалось избежать.

Напомним, 10 июня в Лесном водитель пассажирского автобуса снес ворота комбината «Электрохимприбор» и влетел в остановку, на которой находились люди. В результате шесть человек погибли на месте, а девять получили тяжелые травмы. Еще одна женщина скончалась в больнице. 11 июня в Лесном объявлено днем траура.

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