Водитель, механик и директор задержаны после смертельного ДТП с автобусом в Лесном

На сегодняшний день по уголовному делу задержаны водитель автобуса, механик по выпуску транспорта на линию и директор самого автопредприятия.
По факту ДТП были возбуждены три уголовных дела. Все они объединены в одно производство, сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.
В этом жутком ДТП число погибших и пострадавших могло быть значительно больше, так как, по уточнённым данным, в салоне неуправляемого автобуса находилось 48 пассажиров, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.
Он пояснил, что кондуктор скомандовал пассажирам сгруппироваться и взяться за поручни, поэтому лишних жертв удалось избежать.
Напомним, 10 июня в Лесном водитель пассажирского автобуса снес ворота комбината «Электрохимприбор» и влетел в остановку, на которой находились люди. В результате шесть человек погибли на месте, а девять получили тяжелые травмы. Еще одна женщина скончалась в больнице. 11 июня в Лесном объявлено днем траура.