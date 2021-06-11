За прописку почти сотни нелегалов свердловчанин получил 1,5 года тюрьмы

Далее он оформлял документы, которые требуются органом государственного контроля в сфере миграции, и передавал их для регистрации и учёта. Таким образом он вводил в заблуждение органы контроля относительно правомерности пребывания иностранных граждан на территории России, получая при этом деньги от иностранцев, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.