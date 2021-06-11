За прописку почти сотни нелегалов свердловчанин получил 1,5 года тюрьмы

За прописку почти сотни нелегалов свердловчанин получил 1,5 года тюрьмы
За прописку почти сотни нелегалов свердловчанин получил 1,5 года тюрьмы
Сегодня, 12:01ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Мужчине, который организовал незаконное пребывание 93 иностранных граждан и 1 лица без гражданства, городской суд вынес приговор на основании доказательств, предоставленных государственным обвинителем.

Осуждённый искал в Полевском граждан Российской Федерации, которые за вознаграждение были готовы делать фальшивую регистрацию иностранцев и лиц без гражданства, а также подыскивал иностранцев, готовых за плату получить поддельную регистрацию.

Далее он оформлял документы, которые требуются органом государственного контроля в сфере миграции, и передавал их для регистрации и учёта. Таким образом он вводил в заблуждение органы контроля относительно правомерности пребывания иностранных граждан на территории России, получая при этом деньги от иностранцев, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Свою вину в совершении преступления осуждённый не признал.

Обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства Российской Федерации»). Полевской городской суд назначил обвиняемому наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В законную силу приговор не вступил.

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