Годовалый мальчик в Березовском прикусил язык и чуть не задохнулся

Годовалый мальчик в Березовском прикусил язык и чуть не задохнулся
Годовалый мальчик в Березовском прикусил язык и чуть не задохнулся
Сегодня, 15:49ОбществоЕвгения СафинаФото: 1MI
Годовалый ребенок упал, прикусил язык и чуть не задохнулся в Березовском. Быстро доставить малыша в больницу помогли сотрудники ДПС.

О помощи наряд попросил отец мальчика, который повез маму с малышом в больницу. Увидев сотрудников ДПС, он вышел из машины и объяснил им, что малыша нужно срочно доставить в медучреждение. Во время игры ребенок упал и прикусил язык, который сильно распух. Из-за этого сын терял сознание и задыхался.

Капитаны полиции Константин Мухаев и Сергей Копылов пересадили женщину с мальчиком в патрульный автомобиль и быстро доставили семью в ДГКБ № 9 в Екатеринбурге, используя сирену и световые сигналы. Благодаря этому ребенку была вовремя оказана медицинская помощь, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Напомним, в конце мая мужчина в Белоярском районе сильно поранил ногу пилой на даче и нуждался в срочной госпитализации. Для того, чтобы быстрее доставить пострадавшего в больницу, машину его супруги сопроводили сотрудники ДПС.

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