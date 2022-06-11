Годовалый мальчик в Березовском прикусил язык и чуть не задохнулся

О помощи наряд попросил отец мальчика, который повез маму с малышом в больницу. Увидев сотрудников ДПС, он вышел из машины и объяснил им, что малыша нужно срочно доставить в медучреждение. Во время игры ребенок упал и прикусил язык, который сильно распух. Из-за этого сын терял сознание и задыхался.