«Дочка» УВЗ приобретает 100% голосующих акций ОАО «Машиностроительная Компания «Витязь»

Сделка, ставшая предметом указанного ходатайства, не приведет к ограничению конкуренции. Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 33 Закона о защите конкуренции, ФАС приняла решение об удовлетворении данного ходатайства уточняется в сообщении антимонопольного ведомства.