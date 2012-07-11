«Дочка» УВЗ приобретает 100% голосующих акций ОАО «Машиностроительная Компания «Витязь»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассмотрела ходатайство ЗАО «Уральская большегрузная техника – Уралвагонзавод» о приобретении 100% голосующих акций ОАО «Машиностроительная Компания «Витязь».
Сделка, ставшая предметом указанного ходатайства, не приведет к ограничению конкуренции. Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 33 Закона о защите конкуренции, ФАС приняла решение об удовлетворении данного ходатайства уточняется в сообщении антимонопольного ведомства.
Стоит отметить, ЗАО «Уральская большегрузная техника – Уралвагонзавод» обратилось в ФАС в мае текущего года.
Напомним, ЗАО «Уральская большегрузная техника – Уралвагонзавод» (Нижний Тагил) – дочернее предприятие Корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ). Основной вид деятельности- торговля большегрузной техникой и оборудованием.
Основной вид деятельности ОАО «Машиностроительная Компания «Витязь» (Ишимбай, Республика Башкортостан) – производство грузовых автомобилей и автомобилей специального назначения.