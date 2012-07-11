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«Дочка» УВЗ приобретает 100% голосующих акций ОАО «Машиностроительная Компания «Витязь»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Дочка» УВЗ приобретает 100% голосующих акций ОАО «Машиностроительная Компания «Витязь»

11 июля 2012, 13:10ОбществоЕвгения
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