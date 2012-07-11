Конкурс на «Лучший дом, двор, подъезд» стартовал в Нижнем Тагиле

По итогам комиссия определит победителей, а также вторые итретьи места в номинациях: «Лучший дом», «Лучший двор», «Лучший подъезд». «Лучшими»они будут целый год. Призерам выдадут памятные таблички, которые будут всемрассказывать о том, что здесь, например, лучший двор в городе. Кроме того,будут торжественно вручены дипломы, выданы денежные премии.

Отметим, что участвуя, важно понимать критерии оценивания.Так, среди прочих, комиссию будет интересовать наличие домового комитета (активажителей), содержание мест общего пользования, состояние фасада и даже исправнаяплата за пользование энергосберегающими ресурсами, либо наличие позитивнойдинамики по уплате долгов.

Награждение «Лучших домов, дворов, подъездов» будетприурочено к празднованию Дня города, таким образом, итоги будут подведены кконцу месяца. Добавим, что заявки нужно отдавать в отдел по благоустройству ижилищному хозяйству.

Многие дачники, излишне заботясь о красоте загородного участка, забывают про внутреннюю отделку дачного дома. Очень важно продумать дизайн интерьера загородного дома. Проекты дизайна загородных домиков составляются дизайнерами или проектировщиками. Если вы решили оформить дизайн самостоятельно, готовый проект можно найти в специализированной литературе.