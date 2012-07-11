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Конкурс на «Лучший дом, двор, подъезд» стартовал в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Конкурс на «Лучший дом, двор, подъезд» стартовал в Нижнем Тагиле

11 июля 2012, 11:50Общество
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