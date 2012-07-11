На ИННОПРОМе свои достижения представит один из крупнейших участников выставки - ЕВРАЗ

Как передает пресс-служба ЕВРАЗа,участники смогут наблюдать новейший выставочный стенд, оборудованный четырьмяплазменными панелями. Они будут демонстрировать производственные процессы, современныетехнологии и агрегаты предприятий ЕВРАЗа в России и за рубежом.

НТМК на выставке представит образцыпродукции транспортного назначения, в том числе уникальные железнодорожныеколеса повышенной твердости и цельнокатаные двутавровые балки большого размера.

Добавим, что ЕВРАЗ является генеральным спонсором Уральскоймеждународной выставки и Форума промышленности и инноваций в этом году. Этодостойно такого гиганта, предприятия которого действуют на трех континентах, в7 странах и 19 часовых поясах.