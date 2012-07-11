На ИННОПРОМе свои достижения представит один из крупнейших участников выставки - ЕВРАЗ
11 июля 2012, 17:00Общество
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Экспозиция предприятий ЕВРАЗа займет территорию более 100 квадратных метров. Если можете представить подобные масштабы, то согласитесь, что это будет одна самых масштабных экспозиций на ИННОПРОМ-2012.
Как передает пресс-служба ЕВРАЗа,участники смогут наблюдать новейший выставочный стенд, оборудованный четырьмяплазменными панелями. Они будут демонстрировать производственные процессы, современныетехнологии и агрегаты предприятий ЕВРАЗа в России и за рубежом.
НТМК на выставке представит образцыпродукции транспортного назначения, в том числе уникальные железнодорожныеколеса повышенной твердости и цельнокатаные двутавровые балки большого размера.
Добавим, что ЕВРАЗ является генеральным спонсором Уральскоймеждународной выставки и Форума промышленности и инноваций в этом году. Этодостойно такого гиганта, предприятия которого действуют на трех континентах, в7 странах и 19 часовых поясах.
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