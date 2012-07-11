На предстоящем «ИННОПРОМе-2012» УВЗ представит транспорт будущего
Уже завтра состоится одно из ключевых событий года. В Екатеринбурге с 12 по 15 июля пройдет международная выставка «ИННОПРОМ», где, в том числе, заявит о себе Нижний Тагил. Уралвагонзавод подготовил презентацию «Городской транспорт будущего». Идея была осуществлена с помощью партнера УВЗ Bombardier, крупнейшей мировой машиностроительной корпорации.
Посетители выставки увидят образец полноразмерной кабины низкопольноготрамвая Bombardier Flexcity. Важность проекта в том, что этим транспортомсмогут пользоваться инвалиды-колясочники. Плюс, повышается доступность дляпассажиров с детьми, которым будет достаточно сделать шаг, и уже оказаться ввагоне, нежели подниматься по высоким ступеням с ребенком на руках. Кроме того,обещается улучшенная динамическая устойчивость, повышенная комфортабельность. Отметим,что благодаря новым технологиям, транспорт будет более износоустойчив, к тому же концентрацияшумов будет много меньшей.
Как сообщает пресс-служба УВЗ, на выставке также будут представленыуменьшенные копии вагонов для метро и других трамваев Bombardier. Среди прочихэкспонатов, УВЗ представит новый трамвай модели 71-409 разработки«Уралтрансмаша». Он также будет с низким полом, среди прочих характеристикповышенная вместимость, комфортабельность и удобство в использованиипассажирами с ограниченными возможностями.
Предполагается, что новые модели трамваев заменятстарые в крупных города к 2018 году, когда со всего мира в Свердловскую областьприедут болельщики на Чемпионат Мира по футболу. Транспортная сфера являетсяодной из самых показательных в отношении развития страны в целом. Такимобразом, развитие сферы транспортного машиностроения - одна из ключевых задачсовременной России.
Транспорт в наше время - незаменимая вещь, он позволяет преодолевать любые расстояния. Однако иногда владелец авто не имеет возможности доставить что-либо самостоятельно. В таких случаях реальную помощь может оказать диспетческая служба перевозки. Профессионально и в кратчайший срок все необходимое дойдет до адресата.
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