На предстоящем «ИННОПРОМе-2012» УВЗ представит транспорт будущего

Посетители выставки увидят образец полноразмерной кабины низкопольноготрамвая Bombardier Flexcity. Важность проекта в том, что этим транспортомсмогут пользоваться инвалиды-колясочники. Плюс, повышается доступность дляпассажиров с детьми, которым будет достаточно сделать шаг, и уже оказаться ввагоне, нежели подниматься по высоким ступеням с ребенком на руках. Кроме того,обещается улучшенная динамическая устойчивость, повышенная комфортабельность. Отметим,что благодаря новым технологиям, транспорт будет более износоустойчив, к тому же концентрацияшумов будет много меньшей.

Как сообщает пресс-служба УВЗ, на выставке также будут представленыуменьшенные копии вагонов для метро и других трамваев Bombardier. Среди прочихэкспонатов, УВЗ представит новый трамвай модели 71-409 разработки«Уралтрансмаша». Он также будет с низким полом, среди прочих характеристикповышенная вместимость, комфортабельность и удобство в использованиипассажирами с ограниченными возможностями.

Предполагается, что новые модели трамваев заменятстарые в крупных города к 2018 году, когда со всего мира в Свердловскую областьприедут болельщики на Чемпионат Мира по футболу. Транспортная сфера являетсяодной из самых показательных в отношении развития страны в целом. Такимобразом, развитие сферы транспортного машиностроения - одна из ключевых задачсовременной России.

Транспорт в наше время - незаменимая вещь, он позволяет преодолевать любые расстояния. Однако иногда владелец авто не имеет возможности доставить что-либо самостоятельно. В таких случаях реальную помощь может оказать диспетческая служба перевозки. Профессионально и в кратчайший срок все необходимое дойдет до адресата.