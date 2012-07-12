Новый Maserati Quattroporte «сдало» патентное ведомство

По неофициальным сведениям, Maserati Quattroporte, проектируемый на алюминиевой платформе, получит два бензиновых мотора V6 и V8, разработкой и сборкой которых займется Ferrari в рамках подписанного соглашения с Fiat. Оба двигателя агрегатируют с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. В список дополнительного оборудования войдет система полного привода. Мировая премьера итальянского автомобиля, по сообщениям одних источников, состоится на сентябрьской выставке в Париже, других - пройдет в январе на Детройтском автосалоне. Следом за Quattroporte на рынке появятся компактный седан и паркетник Kubang.