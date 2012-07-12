Новый Maserati Quattroporte «сдало» патентное ведомство
12 июля 2012, 03:08ОбществоРОман БОТов
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В распоряжении общественности оказались первые изображения Maserati Quattroporte шестого поколения, которые были получены из европейского Бюро патентов и товарных знаков. Судя по патентным изображениям, новый Maserati Quattroporte внешне не слишком отличается от текущей версии автомобиля. В передней части кузова дизайнеры изменили стилистику головной оптики и бампера и установили на корме стойки нового дизайна, модифицированный бампер с интегрированными патрубками выхлопной системы, модернизированные фары и новую крышку капота с небольшим фиксированным спойлером.
По неофициальным сведениям, Maserati Quattroporte, проектируемый на алюминиевой платформе, получит два бензиновых мотора V6 и V8, разработкой и сборкой которых займется Ferrari в рамках подписанного соглашения с Fiat. Оба двигателя агрегатируют с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. В список дополнительного оборудования войдет система полного привода. Мировая премьера итальянского автомобиля, по сообщениям одних источников, состоится на сентябрьской выставке в Париже, других - пройдет в январе на Детройтском автосалоне. Следом за Quattroporte на рынке появятся компактный седан и паркетник Kubang.
Фото: Autoevolution
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