Пьяных водителей будут наказывать в зависимости от степени опьянения

Осенью, когда вступят в силу поправки, разрешающие до 0,3 промилле алкоголя за рулем, будем вносить соответствующий законопроект», - рассказал первый зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков изданию РБК daily. По мнению авторов новых поправок, равнозначное наказание за выпитую банку пива, бокал вина и бутылку водки несправедливо. Предварительно речь идет о том, чтобы за 0,3-0,7 промилле штрафовать на 20 тыс. руб. и лишать прав на год; за 0,7-1,5 промилле штрафовать на 50 тыс. руб. и лишать прав на два года; за 1,5-2,5 промилле штрафовать на 100 тыс. руб. и лишать прав на три года. При сильном опьянении, когда концентрация алкоголя доходит до 2,5-3 промилле, депутаты предлагают штрафовать водителей на 200 тыс. руб. и лишать прав на срок до пяти лет. Сейчас в России водителей с любым превышением уровня алкоголя в крови наказывают лишением прав от полутора до двух лет и на три года при повторном нарушении. Штрафы не предусмотрены вообще. «Мы также думаем над тем, как законодательно обеспечить недопуск уже лишенного автолюбителя к вождению автомобиля, - говорит Вячеслав Лысаков. - К сожалению, наших водителей ничто не останавливает, и они, лишенные прав, продолжают ездить пьяными и угрожать жизни других людей». По словам парламентария, обсуждается несколько предложений: от введения уголовной ответственности для таких нарушителей до конфискации их автомобилей.