Тагильчане предпочитают денежные выплаты социальным услугам
11 июля 2012, 17:20Общество
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До 1 октября жители Нижнего Тагила должны сделать выбор в пользу либо набора социальных услуг, либо денежных выплат, эквивалентных услугам. При этом есть еще третий вариант, предусмотренный законом: можно деньгами заменить часть социальных услуг.
Как сообщает пресс-служба Управления Пенсионного фондаРФ в городе Нижнем Тагиле и Пригородном районе, более 80 процентов тагильчан,внесенных в регистр федеральных льготников, предпочли денежные эквиваленты.
В настоящее время стоимость «соцпакета» составляет795,88 руб. в месяц, в том числе: 613 рублей - лекарственная составляющая,94,83 руб. - путевка на санаторно-курортное лечение, 88,05 руб. - бесплатныйпроезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугороднемтранспорте к месту лечения и обратно.
Важно добавить, что льготникам, которые уже когда-либописали отказ от услуг, второй раз эту процедуру делать не нужно. Выбор стоитперед теми, кто получил статус федерального льготника в этом году.
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