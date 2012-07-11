Три в одном: день Высокогорца, день Металлурга и юбилей ЕВРАЗа в одном флаконе

Компания ЕВРАЗначала поздравлять своих сотрудников еще неделю назад. В первую очередьвспомнили о ветеранах труда, о тех, кто большую часть жизни отдал на благокомбината и родного города. Не забыли и нынешних тружеников. Самые активныеудостоились чести оказаться на доске почета и получить почетный знак «Заслуженныйработник ЕВРАЗ НТМК».

В честь своегоюбилея, на этой неделе компания ЕВРАЗ организует торжественные приемы ивручение наград федерального и областного значения своим лучшим работникам. А вмузейно-выставочном центре НТМК, после встречи с управляющим директоромкомпании, стартует оригинальная фотовыставка с достижениями ЕВРАЗа по всемумиру.

13 июля юбилейныеторжества продолжатся митингами и собраниями металлургов в ДК НТМК и умонумента металлургам Нижнего Тагила. На следующий день, собственно, в деньМеталлурга, состоится грандиозный концерт на Театральной площади, где выступятне только местные таланты, но и многими любимая и известная группа 80-х годов«Чингисхан». А завершится представление праздничным салютом в 23-30.

Наконец, в воскресенье,15 июля, завершит праздничную неделю концерт лучших творческих коллективов «ЦКиИ «НТМК».