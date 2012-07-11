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Целых два приза привезли юные тагильчане с фестиваля творческих мастерских Константина Хабенского
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Целых два приза привезли юные тагильчане с фестиваля творческих мастерских Константина Хабенского

11 июля 2012, 13:49ОбществоЕвгения
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