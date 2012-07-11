Целых два приза привезли юные тагильчане с фестиваля творческих мастерских Константина Хабенского

В итоге студия работает и приносит свои плоды. Недавнозавершился фестиваль подобных творческих мастерских, которые есть в десятигородах России. Само действо проходило в Екатеринбурге. Дети готовили различные«домашние задания», «визитки», показывая, чему уже удалось научиться.

От Нижнего Тагила на фестиваль отправились 22 ребенка вместепреподавателями студии и куратором. Победным для наших ребят оказался конкурс «Визитка».

За 10 минут нужно было рассказать очень много информации огороде, о школе, о развитии творческой студии, о самих себе. В итоге нашупрезентацию оценили очень высоко. Михаил Ефремов присудил приз «За кряжданскуюпозицию». По идее «гражданскую», но фестиваль ведь детский, да и название унего «Оперение-2012» Татьяна Попко, куратор творческой студии в Нижнем Тагиле.

Кроме того работу мастерской в нашем городе отметилКонстантин Хабенский. Он вручил ребятам награду «Нет маленьких ролей, нетмаленьких городов». Константин выразил отдельные слова благодарности педагогамребят. Среди них Валерий Каратаев, Анна Каратаева, Ольга Черепова, Леонид Шаропин,Марианна Булыгина, Сергей Игнатов. Эти профессионалы, мастера своего делапредставляют Нижнетагильский драмтеатр, местный колледж искусств, а такжеспециализированный колледж №1.

Ребята остались очень довольны мероприятием, они чувствуютсебя намного уверенней, верят в себя и свои способности. Они готовы ксвершениям и с нетерпением будут готовиться к новому фестивалю с началом новогоучебного года.