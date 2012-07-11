Улетевших на Ан-2 просят признать пропавшими без вести
По сообщению «Уралинформбюро» родственники просят признать двоих пассажиров исчезнувшего Ан-2 пропавшими без вести. Речь идет о родителях Оксаны и Максима Маевских. Аналогичное заявление поступило и от родственника еще одного улетевшего.
Как известно, Ан-2 вылетел без уведомления органов управления воздушным движением с посадочной площадки Серова примерно в 22.00 11 июня. На борту было 13 человек. Сегодня же было заявлено о приостановлении авиаразведки. Причина - низкая облачность.
Возможно, близкие пропавших пытаются таким образом препятствовать сворачиванию поисков, видя, что масштаб операции сокращается, - сообщил доцент кафедры гражданского права УрГЮА, кандидат юридических наук Евгений Витман, - Такое заявление служит основанием для возбуждения разыскного дела. При этом через три месяца человек объявляется в федеральный розыск.
По состоянию на 11 июля в поисках самолета были задействованы 352 человека и 78 единиц техники. Авиацией обследовано 268 700 квадратных километров, из них 100 700 - повторно. Пешие группы прочесали территорию в 1 406,5 квадратного километра.