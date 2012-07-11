В городе-побратиме Новокузнецке прошел День города. Делегация из Нижнего Тагила принимала активное участие в праздновании
11 июля 2012, 12:45Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Новокузнецку в это году уже 394 года, поздравить город приехала официальная делегация из Нижнего Тагила. Среди участников были руководители аппаратов Администрации и деятели культуры.
Приехали,конечно, не с пустыми руками. Мэру Новокузнецка на официальном приеме вручилитагильские подносы, один из символов города. Делегаты приняли участие вторжественных мероприятиях, которые закончились праздничным салютом.
Кроме того, тагильчане успели посетить ОАО «Южкузбассуголь»,знаменитое предприятие города, побывали на железной дороге, возложили цветы набульваре Героев.
Фото с сайта ntagil.org.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей