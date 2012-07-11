В Нижнем Тагиле открыты пункты приема гуманитарной помощи для пострадавших краснодарцев

Граждане могут принести все самое необходимое в центры соцпомощи по месту жительства, в области их на сегодняшний день открыто 67.

В Нижнем Тагиле пункты приема гуманитарной помощи расположены по следующим адресам:

Кроме того, в Свердловской области открыт счет, на который любой свердловчанин может перевести деньги для пострадавших краснодарцев.

Платежные реквизиты:

ИНН 6661068270

КПП 666101001

Получатель: Министерство финансов Свердловской области (ГБУ «КЦСОН Ленинского района г.Екатеринбурга»)

Банк:РКЦ Единый г.Екатеринбург

р/счет № 40601810600003000001

БИК:046568000

Код дохода (поле 104):01500000000000000180

ОКАТО (поле 105) 65401000000

Назначение платежа: л/с23015901890 Добровольное пожертвование гражданам, пострадавшим от наводнений в Краснодарском крае в 2012 году

Все полученные средства будут перенаправлены в администрацию Краснодарского края.