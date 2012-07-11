В Нижнем Тагиле открыты пункты приема гуманитарной помощи для пострадавших краснодарцев
По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева областное министерство социальной политики открыло пункты сбора гуманитарной помощи, а также счет для перевода средств гражданам, пострадавшим от наводнения в Краснодарском крае.
Граждане могут принести все самое необходимое в центры соцпомощи по месту жительства, в области их на сегодняшний день открыто 67.
В Нижнем Тагиле пункты приема гуманитарной помощи расположены по следующим адресам:
Кроме того, в Свердловской области открыт счет, на который любой свердловчанин может перевести деньги для пострадавших краснодарцев.
Платежные реквизиты:
ИНН 6661068270
КПП 666101001
Получатель: Министерство финансов Свердловской области (ГБУ «КЦСОН Ленинского района г.Екатеринбурга»)
Банк:РКЦ Единый г.Екатеринбург
р/счет № 40601810600003000001
БИК:046568000
Код дохода (поле 104):01500000000000000180
ОКАТО (поле 105) 65401000000
Назначение платежа: л/с23015901890 Добровольное пожертвование гражданам, пострадавшим от наводнений в Краснодарском крае в 2012 году
Все полученные средства будут перенаправлены в администрацию Краснодарского края.
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