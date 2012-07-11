В Нижнем Тагиле работает лучший билетный кассир пригородного сообщения. Мария Цепова стала победителем многоэтапного конкурса

Конкурс был приурочен к празднованию 7-летия ОАО «Свердловская пригородная компания», испытания девушки проходили своеобразные. Особо интересным представляется тур «Выше обстоятельств». Здесь претендентки должны были показать свое умение справляться с любыми стрессовыми ситуациями, которые случаются в этой работе довольно часто.

Кроме того, девушки выполнили задание «Визитная карточка», где рассказали о себе и причинах выбора этой работы. Соревновались в конкурсах «Дефиле» и «От всего сердца», продемонстрировав свой артистизм и креативность.

Теперь Мария Цепова, как победительница, осенью отправится в Москву. Как сообщает пресс-служба Администрации города, там пройдет межрегиональный конкурс «Лучший кассир пригородного сообщения России 2012».