В России появится новая премиальная марка автомобилей

«Yulon Motor давно известен выпуском лицензионных моделей Nissan, Mitsubishi, GM, Chrysler, Mercedes-Benz и многих других для внутреннего тайваньского рынка, а также изготовлением автокомпонентов и запчастей, – отмечается в пресс-релизе. – По всей вероятности, на создание своего собственного бренда премиум-класса руководство Yulon Motor сподвиг именно многолетний опыт сотрудничества с ведущими мировыми автопроизводителями».