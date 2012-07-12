В России появится новая премиальная марка автомобилей
12 июля 2012, 03:02ОбществоРОман БОТов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На Московском международном автосалоне, который пройдет с 31 августа по 9 сентября в «Крокус Экспо», впервые будет представлена тайваньская автомобильная марка Luxgen, существующая с 2008 года. Как сообщает пресс-служба автосалона, этот «молодой» бренд принадлежит корпорации Yulon Group, которая занимается автомобилестроением с 1953 года. Заводы компании расположены в Тайване, Китае и на Филиппинах.
«Yulon Motor давно известен выпуском лицензионных моделей Nissan, Mitsubishi, GM, Chrysler, Mercedes-Benz и многих других для внутреннего тайваньского рынка, а также изготовлением автокомпонентов и запчастей, – отмечается в пресс-релизе. – По всей вероятности, на создание своего собственного бренда премиум-класса руководство Yulon Motor сподвиг именно многолетний опыт сотрудничества с ведущими мировыми автопроизводителями».
Фото: luxgen-motor.com
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей