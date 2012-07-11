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Виолончелист и скрипачка из Нижнего Тагила приняли участие в невероятном фестивале «Оркестр на траве» (ФОТО)
Сюжеты:
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Виолончелист и скрипачка из Нижнего Тагила приняли участие в невероятном фестивале «Оркестр на траве» (ФОТО)

11 июля 2012, 15:36ОбществоЕвгения
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