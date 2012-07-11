Виолончелист и скрипачка из Нижнего Тагила приняли участие в невероятном фестивале «Оркестр на траве» (ФОТО)

Изюминка втом, что вместо богемного филармонического зала, классика звучит в лесопарковыхзонах и на побережье. Таким образом, прекрасную музыку в исполнениипрофессионального оркестра можно слушать прямо на свежем воздухе, наслаждаясьвсей душой.

В этом годудля игры с Красноярским симфоническим оркестром отобраны были 36 талантливыхначинающих музыкантов со всей страны, которыесыграли три полноценных концерта. Прошлиони на острове Татышев и дивногорской набережной. В Красноярский край приехали молодые люди из Иркутска,Екатеринбурга, Омска, Владивостока, Хабаровска, Пензы, Нижнего Тагила иКрасноярска. Для зрителей оркестр исполнил бессмертные произведения Шостаковича,Чайковского, Хачатуряна, Дунаевского, Бизе, Дворжака, Штрауса, Сметаны.

Важно сказать, что концертам предшествовала серия мастер-классов,которые представляли собой репетиции с красноярским оркестром. Многие исполнителиполучили полезный и неоценимый опыт.

Сама я играю в камерном оркестре, это совершенно отличныйрепертуар от симфонического, в итоге я узнала много нового... Запомнилось, какпрямо во время концерта подходили люди, гостей было очень много, вообще все происходилонеобычно Зоя Цыпушкина, участница фестиваля.

К слову, с Александром Терещукони однокурсники, оба заканчивают Екатеринбургскую консерваторию. В Тагиле Зоястала выпускницей местного колледжа искусств, а в последнее время они сАлександром принимают участие в концертах филармонии Нижнего Тагила.

«Оркестр на траве» дает музыкантам - среди которых не только молодыепрофессиональные исполнители из других филармоний, но и студенты музыкальныхвузов страны - возможность получить неоценимую практику репетиционной работы ивыступлений в оркестре высокого класса, которые есть далеко не в каждом городе.Кроме того, фестиваль помогает выявить талантливых исполнителей, которые поразным причинам не могут реализовать свои способности там, где они живут илиучатся говорит художественный руководитель Марк Кадин.

Добавим, чтона концерт вход был свободный. К тому же мероприятие стало ежегодным, вэтот раз состоялся уже второй фестиваль. Следующий пройдет в этих же числахнового лета.

Фото с сайта press-line.ru.

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