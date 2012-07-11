Завтра предприниматели Нижнего Тагила смогут получить бесплатную юридическую помощь
12 июля в Нижнем Тагиле пройдет День бесплатной юридической помощи для субъектов малого и среднего предпринимательства. Его проведут специалисты Свердловского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».
Консультации будут давать кандидат экономических наук, аттестованный аудитор, доцент кафедры экономики и управления в промышленности НТИ УрФУ В. С. Иваницкий, а также юрисконсульт отдела договорной и хозяйственной практики Группы компаний «Левъ&Левъ-аудит», специалист в области договорного и хозяйственного права, трудового права, Д.Н. Климов.
Администрация города приглашает представителей субъектов малого и среднего предпринимательства посетить Центр консультаций и согласований для субъектов малого и среднего предпринимательства и получить бесплатные юридические консультации по налоговым вопросам и в области общехозяйственной практики.
Адрес Центра консультаций и согласований: пр. Ленина 1, пристрой, 2 этаж, помещение Нижнетагильского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства. Прием будет проводиться с 10.00 до 16.00.