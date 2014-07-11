Автодорога «Нижний Тагил - Кунгур»: официальное сотрудничество началось на «Иннопроме» (ФОТО)

Напомним, эта тема обсуждалась уже давно. Проект был инициирован в 2012 года и уже серьезно проработан. По словам Виталия Шувалова затраты на его реализацию составят порядка 12 млрд рублей. Свердловская область и Пермский край – территории с большими темпами экономического развития, поэтому дополнительное транспортное сообщение позволит взаимодействовать на новом уровне.

По мнению сторон, новая транспортная магистраль решит ряд стратегических задач не только для Уральского региона, но и для России в целом. Транспортный путь между Нижним Тагилом и Кунгуром станет новым автодорожным коридором для регионального грузопассажирского сообщения и сократит перепробег в 180 километров, который сейчас существуем при движении через Екатеринбург, сообщает пресс-служба администрации.

Участники встречи, на которой было подписано соглашение, сошлись во мнении, что от реализации проекта по строительству новой дорожной магистрали выиграют все стороны. В частности, Виталий Шувалов отметил, что новый тракт пройдет по тем территориям, которые сейчас находятся в упадке из-за отсутствия хорошей транспортной магистрали. Сергей Носов акцентировал внимание на том, что дорога позволит активно развивать территорию, но для этого надо проделать серьезную подготовительную работу.

У нас есть позиция нескольких муниципалитетов и это серьезный аргумент для того, чтобы на проект обратили внимание представители региональной власти и федерального центра, - сказал глава Нижнего Тагила. – Переоценить значение новой дороги сложно, потому что это основа для развития производства, социальной сферы и туризма.