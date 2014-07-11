Езда на учебном автомобиле не отменяет ответственности. ГИБДД области провело проверку

В столице Урала выявлено больше всего нарушений (34), в Каменске-Уральском – 14. Несколько нарушений были зафиксированы в Нижнем Тагиле, Новоуральске, Кушве, Талице, Верхней Пышме. Одно нарушение в Верхней Салде, но автомобиль сразу попал под запрет по причине неисправности.

Зачастую водители нарушают правила дорожного движения непреднамеренно - просто мощность двигателя и качество дорог позволяют разогнаться, увеличив скорость автомобиля сверх положенной. И естественно, сотрудники ГИБДД не дремлют, отлавливая таких нарушителей в ручном и автоматическом режиме, благодаря сети радаров, которые с легкостью фиксируют даже небольшие нарушения скоростного режима. Чтобы не получать штрафы, достаточно ездить с положенной скоростью, для чего нужно выбрать радар-детектор. Этот прибор не блокирует функции радаров, а всего лишь предупреждает о существующей впереди зоне ограничения скорости, благодаря чему увлекшийся водитель успеет снизить скорость, а значит, и не получит штрафа. В конечном счете такой контроль поможет снизить и аварийность езды.