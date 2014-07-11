Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
«От зарплатных программ до крупных долгосрочных проектов»: Нижний Тагил и Сбербанк подписали протокол о намерениях
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

«От зарплатных программ до крупных долгосрочных проектов»: Нижний Тагил и Сбербанк подписали протокол о намерениях

11 июля 2014, 11:05Общество
Читайте
также
Что делать при укусе змеи?
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»