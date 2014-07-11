«От зарплатных программ до крупных долгосрочных проектов»: Нижний Тагил и Сбербанк подписали протокол о намерениях

Как сообщает пресс-служба Администрации Нижнего Тагила, документ детализирует направления сотрудничества, которые были обозначены в предыдущем соглашении. Администрация города и Сбербанк намерены до 1 августа 2014 года создать рабочую группу по реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов на территории Нижнего Тагила. Это повысит эффективность взаимодействия между банком и муниципалитетом, а также расширит возможности города и региональных предприятий для привлечения инвестиций.

Кроме того, будет создана отдельная рабочая группа для ежемесячного мониторинга качества услуг по перечислению заработной платы сотрудникам органов исполнительной власти, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Нижнего Тагила на счета банковских карт, открытых в Сбербанке. Также по условиям протокола банк рассмотрит возможность спонсорской и благотворительной поддержки в проведении значимых общественных мероприятий на территории города.

В ходе встречи Вячеслав Решетников отметил, что Сбербанк высоко оценивает потенциал Нижнего Тагила.

Наше партнерство с администрацией и с главой города Сергеем Носовым носит стратегический характер и рассчитано на долгосрочную перспективу сказал он.

Сергей Носов в свою очередь подчеркнул, что Сбербанк является для Нижнего Тагила стратегическим партнером, который участвует в финансировании ряда программ и конкретных проектов.

Я уверен, что наше сотрудничество будет развиваться в различных направлениях: от зарплатных программ до крупных долгосрочных проектов резюмировал мэр Нижнего Тагила.

Кстати, рамочное соглашение о сотрудничестве между Сбербанком России и Администрацией Нижнего Тагила было заключено 7 мая 2014 года. Банк заявил о готовности участвовать в финансировании значимых для города проектов. Кредитные средства банка могут быть направлены на строительство и реконструкцию жилых домов, инженерных коммуникаций, дорог и других инфраструктурных объектов, внедрение энергосберегающих технологий, развитие транспортной сферы и промышленности.

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