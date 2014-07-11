Под Нижним Тагилом построят завод по переработке твердых бытовых отходов. Соглашение подписано

Напомним, что обсуждение этого проекта началось около года назад. В июле 2013 года японская делегация побывала в администрации Нижнего Тагила. Как тогда TagilCity.ru удалось выяснить, в повестке дня у руководителей в рамках первого совещания – осмотр нескольких площадок, подготавливая варианты схем сотрудничества. Позже, в декабре, Сергей Носов принимал немецких гостей из компании «ЕГ Фройденберг еГ». Они рассказывали о строительстве завода без вреда экологии.

Отметим, что многие пользователи TagilCity.ru тогда весьма позитивно отреагировали на идею о возведении масштабного предприятия, предлагая свои варианты развития этой сферы.

Какая хорошая новость! Ни пуха, ни пера им, чтобы все получилось.

Я «за» чтобы такие заводы появлялись, но где системное решение на уровне руководства страны? Каждая область, каждый город что-то прикидывает, что считает, экспериментируют, набивают шишки. В стране бытовой мусор, думаю, примерно одинаков. Давно бы уже подписали соглашение с какой либо корпорацией о строительстве сети однотипных заводов, с локализацией производства в России, с созданием сервисных служб по обслуживанию этих однотипных мини заводов.

Так, подписав также соглашение протокол о сотрудничестве со Свердловской областью, компания Mitsubishi Heavy Industries намерена заниматься природоохранным и химическим инжинирингом, и готова сотрудничать с нашим регионом по решению этой проблемы.