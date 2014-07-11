Тагильчане, сегодня вкусный праздник - День шоколада
11 июля 2014, 17:45Общество
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11 июля отмечается Всемирный шоколада, его отмечают сладкоежки всей планеты. Разве можно лишний раз не порадовать себя долькой молочного, белого или горького шоколада? День шоколада, кстати, впервые был придуман французами в 1995 году.
В шоколаде есть элементы, способствующие отдыху и психологическому восстановлению. Темные сорта шоколада стимулируют выброс эндорфинов, гормонов счастья, которые воздействуют на центр удовольствия, улучшают настроение и поддерживают тонус организма.
Есть также гипотеза, согласно которой шоколад обладает «противораковым» эффектом и способен замедлять процессы старения. Но единственное, в чем ученые единодушны, так это в отрицании способности шоколада снижать массу тела.
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