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Более 520 тысяч жителей Свердловской области стали пользователями Единого портала государственных услуг
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 520 тысяч жителей Свердловской области стали пользователями Единого портала государственных услуг

11 июля 2016, 14:10Общество
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