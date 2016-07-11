Более 520 тысяч жителей Свердловской области стали пользователями Единого портала государственных услуг
Единый портал государственных услуг предоставляет зарегистрированным на нем гражданам получать более 6,6 тысяч федеральных, региональных и муниципальных услуг в электронном виде. За первую половину текущего года число жителей Свердловской области, пользующихся услугами данного сайта, превысило отметку в 520 тысяч.
Рост популярности портала объясняется тем, что при получении государственных услуг с его помощью нет необходимости в личном посещении учреждений, заполнении бумажных бланков заявлений на получение услуги, кроме того оформить обращение можно в любое удобное для пользователя время.
Наиболее часто жители Свердловской области интересуются услугами информирования о наличии штрафов за нарушение ПДД, подают заявки на получение заграничного паспорта, а также запрашивают информацию о состоянии индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России. Кроме того, популярностью пользуются услуги приема и выдачи документов о государственной регистрации актов гражданского состояния: рождении, смерти, заключении и расторжении брака, усыновлении, установлении отцовства; переоформление документов, подтверждающих наличие лицензии на фармацевтическую деятельность, и другие.
Широко востребованы у жителей Свердловской области услуги, доступные в определенный промежуток времени. К ним относятся запись детей в детские сады, школы, летние лагеря. Наиболее высокое число заявлений на получение подобных услуг подается в первые часы приема заявок.
В целом, количество пользователей Единого портала государственных услуг в России за последние 3 года возросло почти на 400% - с 6,9 до 27,3 миллионов человек. За это время количеств оказанных при помощи сайта услуг увеличилось на 340% - с 17,7 до 61,1 миллиона заявлений в год.
Для того, чтобы получать государственные услуги в электронном виде, необходимо пройти регистрацию на сайте www.gosuslugi.ru, после чего завершить процесс регистрации процедурой подтверждения личности.
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