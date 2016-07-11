«ИННОПРОМу» добавили HD-звука

По статистике, в середине июля с бульвара Экспо, 2 в среднем каждый участник мероприятия совершает по 10 звонков в день и отправляет в глобальную сеть объем данных равный 6-8 фотографиям. Чтобы любой из 50 тысяч посетителей «ИННОПРОМа» свободно делился впечатлениями, звонил и пользовался мобильным интернетом, «МегаФон» усилил качество связи как внутри всех павильонов, так и на улице – в зоне парковки и входных групп.

По опыту компании, в дни «ИННОПРОМа» нагрузка на сеть возрастает на 250% в сравнении с обычным днем. Наибольший рост голосового и интернет-трафика наблюдается в первый и во второй день выставки.

Улучшения качества связи с 11 июля почувствуют жители и гости столицы Урала. В преддверии «ИННОПРОМа» оператор запустит новую технологию передачи голоса HD-Voice, которая увеличивает четкость и качество звука. Теперь голос при общении по мобильному будет более естественным, речь более разборчивой – без эффекта проглатывания окончаний.

На выставку приедут тысячи делегатов, и у многих из них в телефонах – SIM-карта «МегаФона». Мы провели комплексную модернизацию сети и обеспечили высокоскоростным мобильным интернетом 4G+ все павильоны выставки, чтобы даже в часы пик абоненты свободно пользовались голосовой связью и передачей данных. Емкость объектов связи в среднем увеличена на 30%, что максимально снижает риски любых технических форс-мажоров в обслуживании абонентов, проявляющих высокую мобильную активность отметил Антон Щербаков, директор по инфраструктуре «МегаФона» на Урале.