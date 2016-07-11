Щебень и песок для строительных объектов

В зависимости от происхождения песок относится к карьерному или речному. Песчаная продукция, добываемая в карьерах, содержит много добавочных элементов таких, как глина, камни. Такой некондиционный песок по стоимости достаточно дешев. В речном песчаном сырье примесей совсем мало. Поэтому, речная некондиция довольно востребована.

Некондиционный песчаный материал идет на засыпку траншей, поднятие грунта, обустройство дренажных систем. Отличным проводником воды считается речной некондиционный песок. В нем примесями является ракушечник, который не мешает беспрепятственно отводить воду по дренажному слою. Подготовительный этап работ требует много песка. Им вполне может быть карьерный песчаный продукт или речная некондиция.

Для других стадий строительства нужен чистый песок, чтобы его использовать в смесях для кладочных, отделочных работ, стяжки пола. Для этих целей выгоднее всего, брать очищенное карьерное сырье, которое значительно дешевле речного песка. Обработка такой песчаной продукции ведется с помощью промывания струей воды. Другим способом очистки является просеивание карьерного песка через сита. В результате проведения подобных мероприятий образуется мытый и сеяный песчаный материал. Такое сырье необходимо для проведения первоклассных работ.

На любой стройке нужен также и щебеночный продукт, который бывает разных видов и фракций. Главными разновидностями щебенки являются гранитная, известняковая и гравийная продукция. Они сильно отличаются по прочности и цене. Гранитный щебень – это самый прочный материал. Однако у него высокая цена. Поэтому гранитный материал применяют не очень часто и используют только тогда, когда требуется сверхпрочная поверхность. Например, на взлетных полосах аэродромов. Замешивая бетонный раствор с таким щебнем, мелкие камушки, имеющие игольчатую форму, отлично сцепляются с бетоном.