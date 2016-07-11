Шипованные шины Lassa Iceways
Шипованные шины Lassa Iceways
Lassa Iceways – качественная и надёжная шипованная зимняя модель, созданная для долгой эксплуатации на легковом автотранспорте. Была максимально улучшена резиновая смесь и протекторный рисунок резины. Наличие системы ошиповки говорит об эффективности выхода резины из экстремальных ситуаций, а также отличной стабильности управления транспортным средством. Углублённые зигзагоподобные ламели усиливают цепкость контактного пятна автошины с обледеневшим дорожным полотном.
Для создания ошиповки Ласса АйсВайс производитель использовал двухфланцевые особенные шипы Scason MR11. Они максимально предупреждают скольжение автотранспорта на дорожном покрытии и увеличивают сцепные показатели резины со льдом. Захват шипов достаточно крепкий, он предотвращает их выпадение.
Геометрический инновационный дизайн протектора Lassa Iceways полностью состоит из ступенчатой плечевой области и глубоких водоотводящих канавок. Благодаря этому, была достигнута точность управления автотранспортным средством и отменные тяговые свойства шины в зимний период времени.
При передвижении по заснеженной трассе или ледовом покрытии, шипы смогут обеспечить хорошую усиленную тягу и уверенные показатели сцепления. Внутренний протекторный слой автошины Ласса АйсВайс поможет обеспечить плотный охват шипа и предупредить его потерю. Глубокие волнообразные канавки по всей протекторной поверхности во время совершения активных манёвров быстро смыкаются и обеспечивают легкость и точность рулевых откликов. Ступенчатые блоки резины приводят к увеличенному количеству кромок зацепления, что приводит к полному комфорту передвижения. Усовершенствованный резиновый состав способен сохранять стабильные качества, особенно во время значительных температурных перепадов. В сильные морозы резина не трескается, а остаётся эластичной на протяжении всего срока эксплуатации.
- Особая резиновая смесь.
- Отличное самоочищение автошины от снега и слякоти.
- Безопасность во время совершения активных манёвров и резких поворотов.
- Точность и лёгкость рулевого управления.
- Полный комфорт передвижения.
- Надёжные шины.
- Великолепные сцепные свойства с зимним покрытием.
- Стабильность хода.
- Большой выбор типоразмеров.
Водители, предпочитающие надёжные и безопасные зимние шины, обязаны обратить внимание на продуктивную и качественную Ласса АйсВайс.