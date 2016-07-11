Шипованные шины Lassa Iceways

Lassa Iceways – качественная и надёжная шипованная зимняя модель, созданная для долгой эксплуатации на легковом автотранспорте. Была максимально улучшена резиновая смесь и протекторный рисунок резины. Наличие системы ошиповки говорит об эффективности выхода резины из экстремальных ситуаций, а также отличной стабильности управления транспортным средством. Углублённые зигзагоподобные ламели усиливают цепкость контактного пятна автошины с обледеневшим дорожным полотном.

Для создания ошиповки Ласса АйсВайс производитель использовал двухфланцевые особенные шипы Scason MR11. Они максимально предупреждают скольжение автотранспорта на дорожном покрытии и увеличивают сцепные показатели резины со льдом. Захват шипов достаточно крепкий, он предотвращает их выпадение.

Геометрический инновационный дизайн протектора Lassa Iceways полностью состоит из ступенчатой плечевой области и глубоких водоотводящих канавок. Благодаря этому, была достигнута точность управления автотранспортным средством и отменные тяговые свойства шины в зимний период времени.

При передвижении по заснеженной трассе или ледовом покрытии, шипы смогут обеспечить хорошую усиленную тягу и уверенные показатели сцепления. Внутренний протекторный слой автошины Ласса АйсВайс поможет обеспечить плотный охват шипа и предупредить его потерю. Глубокие волнообразные канавки по всей протекторной поверхности во время совершения активных манёвров быстро смыкаются и обеспечивают легкость и точность рулевых откликов. Ступенчатые блоки резины приводят к увеличенному количеству кромок зацепления, что приводит к полному комфорту передвижения. Усовершенствованный резиновый состав способен сохранять стабильные качества, особенно во время значительных температурных перепадов. В сильные морозы резина не трескается, а остаётся эластичной на протяжении всего срока эксплуатации.

Особая резиновая смесь.

Отличное самоочищение автошины от снега и слякоти.

Безопасность во время совершения активных манёвров и резких поворотов.

Точность и лёгкость рулевого управления.

Полный комфорт передвижения.

Надёжные шины.

Великолепные сцепные свойства с зимним покрытием.

Стабильность хода.

Большой выбор типоразмеров.