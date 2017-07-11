Администрация Екатеринбурга назвала потоп в городе «штатной ситуацией»: система ливневых канализации, по утверждению властей, работает исправно

Власти города сослались на заявление директора МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» Александра Репина про особенности работы ливнёвки, сообщает Вечерние Ведомости.Екатеринбург.

Согласно требованиям нормативов, вода должна уходить спустя двадцать минут после того, как закончился дождь. Такой режим является штатным, заявил Репин. Скопление воды на дорогах, по его мнению, вполне допустимое явление.

Мэрия также рассказала о существующем проекте программы по обновлению системы ливневой канализации. Но для реализации программы придётся полностью перекопать улицы Екатеринбурга.