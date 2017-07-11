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Администрация Екатеринбурга назвала потоп в городе «штатной ситуацией»: система ливневых канализации, по утверждению властей, работает исправно
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Администрация Екатеринбурга назвала потоп в городе «штатной ситуацией»: система ливневых канализации, по утверждению властей, работает исправно

11 июля 2017, 19:45Общество
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