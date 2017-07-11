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Число жителей Свердловской области вновь сократилось: показатель убыли населения вырос в 3 раза по сравнению с прошлым годом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Число жителей Свердловской области вновь сократилось: показатель убыли населения вырос в 3 раза по сравнению с прошлым годом

11 июля 2017, 20:20Общество
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