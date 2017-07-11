Число жителей Свердловской области вновь сократилось: показатель убыли населения вырос в 3 раза по сравнению с прошлым годом

За период с января по май родилось свыше 22 тысяч детей, умерло более 25 тысяч человек. Показатель убыли населения составил свыше 3 тысяч человек. Если сравнивать с прошедшим годом, то показатель вырос в 3 раза. Причиной подобного явления специалисты называют спад рождаемости, раковые заболевания, болезни кровеносной системы.