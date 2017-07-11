Число жителей Свердловской области вновь сократилось: показатель убыли населения вырос в 3 раза по сравнению с прошлым годом
11 июля 2017, 20:20Общество
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Население Свердловской области продолжает убывать. Таковы результаты Свердловскстата по итогам изучения данных рождаемости и смертности.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
За период с января по май родилось свыше 22 тысяч детей, умерло более 25 тысяч человек. Показатель убыли населения составил свыше 3 тысяч человек. Если сравнивать с прошедшим годом, то показатель вырос в 3 раза. Причиной подобного явления специалисты называют спад рождаемости, раковые заболевания, болезни кровеносной системы.
Но есть и положительная динамика. Свердловских семей стало на 9157 больше. Число разводов выросло, но пока что не стало больше числа браков. Также снизилась смертность от отравления алкоголем, самоубийств, последствий ДТП.
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