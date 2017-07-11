Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Грязные мусорки «Магнита» и теремки на детских площадках: общественники Нижнего Тагила оценили контрасты пос. Северный (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Грязные мусорки «Магнита» и теремки на детских площадках: общественники Нижнего Тагила оценили контрасты пос. Северный (ФОТО)

11 июля 2017, 16:22ОбществоИрина Анисимова
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?