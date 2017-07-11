Грязные мусорки «Магнита» и теремки на детских площадках: общественники Нижнего Тагила оценили контрасты пос. Северный (ФОТО)

Рабочая комиссия периодически выезжает с осмотром текущего состояния дворов, внутренних дорог в кварталах, школьных дворов и придомовых территорий.

При объезде был выявлен ряд проблемных мест:

Общее впечатление – пос. Северный – это район контрастов. Есть чистые ухоженные дворы, где сразу заметно, что ТСЖ качественно выполняют свои обязанности. И жильцы заинтересованы в надлежащем содержании своих дворов. В таких дворах скошена газонная трава, оборудованы детские площадки. Есть ряд дворов, где всем на все наплевать: некошеные газоны, мусор, полуразвалившиеся сооружения вместо детских площадок. Некомфортно передвигаться из-за скопления дождевой воды на внутренних дорогах. А где-то и вовсе трудно зайти в подъезд: вместо тротуара лежат неровные бетонные плиты. Где-то не до конца убраны деревья после урагана поделился впечатлением о микрорайоне лидер движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.

Фото ОД "Тагил без ям",10 июля,2017 г

Ни одного ребенка нет во дворах с заросшими травой газонами. И напротив – детвора собирается в тех дворах, где регулярно следят за чистотой, как минимум, косят газоны. Цветники и детские уголки – дело рук неравнодушных жителей добавил общественник.

Фото ОД "Тагил без ям",10 июля,2017 г

Комиссия вынесла замечание в адрес торговой сети «Магнит». Магазин «Магнит» в пос. Северном поразил старыми неопрятными контейнерами для мусора. Контейнеры выставлены не на специальной площадке, она просто не оборудована, а прямо возле фасада. Нарушения были зафиксированы общественниками.

В целом состояние микрорайона оставило хорошее впечатление. Далеко не все отдаленные территории так хорошо содержатся добавил общественный деятель Никита Чапурин.

В ходе объезда собрана информация, сделаны подтверждающие фото. Результаты будут предоставлены общественниками главе города. По итогу будут вынесены предписания, которые направлены на устранение нарушений и недочетов в работе ТСЖ.