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Начальство НТЗТИ выдало долги мелочью из стакана: зарплату получила только часть сотрудников предприятия в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Начальство НТЗТИ выдало долги мелочью из стакана: зарплату получила только часть сотрудников предприятия в Нижнем Тагиле (ФОТО)

11 июля 2017, 19:10Общество
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