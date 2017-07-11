Начальство НТЗТИ выдало долги мелочью из стакана: зарплату получила только часть сотрудников предприятия в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Заявление Президента о проверке завода Генеральной прокуратурой оказало влияние на выплату долгов. В день визита на НТЗТИ прокуратуры и следователей, тагильский бизнесмен и бывший руководитель предприятия Вячеслав Кокорин поспешил снять с личного счёта более 5 миллионов рублей, которые пошли на выплату зарплаты 66 работникам. Оставшиеся долги руководство обещало выплатить 11 июля. Однако радость рабочих была преждевременной.

В обещанный день денег хватило только 22 рабочим. Те, кто стоял в конце очереди, зарплату получили мелочью в стакане. Всего из 200 человек, выплаты получили 88 работников. Остальным вновь пообещали вернуть средства чуть позже, теперь срок перенесли на 18 июля. Информацию о сроках подтвердили в прокуратуре, рабочим посоветовали не беспокоиться, так как в ближайшее время на завод поступит ещё один денежный транш. Правда, рабочим невозможно не беспокоиться.

Фото: Комсомольская Правда - Урал, 11 июля 2017 г.

По заявлениям рабочих, они не увольнялись потому, что начальство постоянно убеждало в том, что скоро всё станет хорошо, долги будут выплачены и завод заживёт ещё лучше, чем прежде. НТЗТИ выиграл тендер на 61 миллион рублей, именно на него и полагались поверившие работники. Но из-за устаревшего оборудования выполнить заказ по тендеру не удалось, и люди вновь остались наедине со своими проблемами. Две сотни рабочих выживали на зарплаты своих жён и мужей, брали кредиты в банках, копили долги по оплате услуг ЖКХ.

Тем, кто не уволился с НТЗТИ, остаётся надеяться на то, что денежные средства поступят быстро, и не придётся вновь влезать в долги и затягивать потуже пояса.